İdlib'de görme engellilere okuma yazma eğitimi - Son Dakika

İdlib'de görme engellilere okuma yazma eğitimi

03.12.2020 13:39

Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), Suriye'nin İdlib ilinde açtığı okulda, Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırılarla zorla yerinden ettiği görme engellilere okuma yazma eğitimi veriyor.

Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), Suriye'nin İdlib ilinde açtığı okulda, Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırılarla zorla yerinden ettiği görme engellilere okuma yazma eğitimi veriyor.

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'deki okullarında görme engelli öğrencilere okuma yazma ve Kur'an eğitimi verdiklerini söyledi.

Bulat, "Öğrenciler, derneğimiz tarafından özel servis ve refakatçiler eşliğinde haftada üç gün evlerinden alınıp günlük eğitimlerini tamamladıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor." dedi.

Yılmaz Bulat, " Türkiye'den getirilen özel cihazlarla 3 sınıfta yaklaşık 60 öğrenciye okuma - yazma eğitimi veriliyor." ifadelerini kullandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

İdlib'de görme engellilere okuma yazma eğitimi
İdlib'de görme engellilere okuma yazma eğitimi
İdlib'de görme engellilere okuma yazma eğitimi
İdlib'de görme engellilere okuma yazma eğitimi

Türkiye, Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib'de görme engellilere okuma yazma eğitimi - Son Dakika


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