Son Dakika Haberleri: İdlib'de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı (2)
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İdlib'de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı (2)

29 dakika önce

REJİM MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDIMilli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim güçlerince Türkiye'nin 10 numaralı gözlem noktasına yapılan havan saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzilerinin yoğun ateş altına alındığını açıkladı.

İdlib'de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı (2), System.String[]

REJİM MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim güçlerince Türkiye'nin 10 numaralı gözlem noktasına yapılan havan saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzilerinin yoğun ateş altına alındığını açıkladı.


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:26 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, İdlib, Güncel
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