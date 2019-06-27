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İdlib'de gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktasına rejim unsurlarınca yapılan saldırıda 1 asker şehit olduğunu ve 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

İdlib'de gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktasına rejim unsurlarınca yapılan saldırıda 1 asker şehit olduğunu ve 3 askerin de yaralandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktasına rejim unsurlarınca yapılan saldırıda 1 asker şehit olurken 3 askerinde yaralandığı bildirildi. Bakanlık, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktasına bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirildiğini belirterek, "Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
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Saldırıyla ilgili Rusya'nın Ankara Ataşesi'nin Genelkurmay Başkanlığına çağrılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir. Durum yakından takip edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:36 Kaynak: İHA
TSK, İdlib, Güncel
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