İdlib'de gözlem noktasına saldırı
1 saat önce
Suriye rejim güçleri Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına saldırı gerçekleştirdi, MSB saldırıya anında karşılık verildiği bildirildi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:08
rejim güçleri Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına saldırı gerçekleştirdi, MSB saldırıya anında karşılık verildiği bildirildi.
MSB duyurdu: İdlib'te 9 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendi
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