Son Dakika Haberleri: İdlib'de gözlem noktasına saldırı
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İdlib'de gözlem noktasına saldırı

1 saat önce

Suriye rejim güçleri Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına saldırı gerçekleştirdi, MSB saldırıya anında karşılık verildiği bildirildi.

İdlib'de gözlem noktasına saldırı, System.String[]
Suriye rejim güçleri Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına saldırı gerçekleştirdi, MSB saldırıya anında karşılık verildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:08 
Suriye, Ekonomi
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