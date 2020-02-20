İdlib'de hain saldırı: 2 şehit, 5 asker yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İdlib'de hain saldırı: 2 şehit, 5 asker yaralı - Son Dakika

İdlib'de hain saldırı: 2 şehit, 5 asker yaralı

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik yapılan hava saldırısı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı.

İdlib'de hain saldırı: 2 şehit, 5 asker yaralı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik yapılan hava saldırısı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, ateşkesi sağlamak için İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 50'den fazla rejim unsurunun, 5 tankın, 2 zırhlı personel taşıyıcının, 2 silahlı pikabın ve 1 otobüsün imha edildiğinin öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir" denildi. - ANKARA

İdlib, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:51 Kaynak: İHA
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