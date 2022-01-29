Son dakika haber... İdlib'de hastanelere destek için 2 oksijen üretim istasyonu açıldı - Son Dakika

İngiltere merkezli insani yardım kuruluşu Human Appeal, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde hastanelere oksijen desteği sağlamak için kurduğu 2 üretim istasyonunu hizmete açtı.

İstasyonda dolumu yapılan tüpler, sağlık merkezleri, ambulans sistemleri, hastaneler, izolasyon merkezleri ve oksijen ihtiyacı olan ailelerin ihtiyacını karşılayacak.

Proje Koordinatörü Doktor Eymen Hamaviye, AA muhabirine yaptığı açıklama, İdlib şehir merkezinde ve kuzeyindeki Sermada ilçesinde iki oksijen üretim istasyonu kurduklarını söyledi.

Doktor Hamaviye, "İki istasyonda günlük toplam 720 tüp dolum yapılacak. İdlib'nin oksijen tüpünün yüzde 44'ünü karşılayarak 212 bin 160 hastaya nefes olacak." dedi.

Dolumu yapılan tüplerin, İdlib ve çevre kırsalındaki hastaneler ile sağlık merkezlerine ücretsiz dağıtılacağını belirten Hamaviye, hizmete giren istasyonlarda 6 ayda 504 bin dolar değerinde oksijen üretileceğini kaydetti.

Human Appeal, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, barınma ve sağlık gibi birçok alanda yardım faaliyeti yürütüyor.