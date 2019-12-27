İdlib'de hava saldırıları durmasına rağmen sınırdaki sivillerin çilesi sürüyor (2) - Son Dakika

Kerame köyü yakınlarındaki kamplar bölgesinin havadan görüntüsü

Araçların geçişi

Suriye'de Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e yönelik hava saldırıları, Türkiye'nin tepkileri üzerine önceki gün durdu. Havadan ve karadan saldırılar sonucu evlerini terk ederek Türkiye sınırı yakınlarına gelmek zorunla kalanların barınma ve kış çilesi sürüyor.

Kasım başından itibaren şiddeti artan bombardımanların ardından Türkiye sınırı yakınlarına göç etmek zorunda kalan siviller insani krizin pençesinde.

Rusya ve Esed rejiminin hava saldırılarının, Türkiye'nin tepkileri üzerine önceki gün durmasının ardından yerlerinden edilen ve sığınacak çadırı bile olmayan binlerce kişi barınacak bir yer arıyor.

İdlib'de halihazırda kampların dolması, yeni çadır kurulacak alanın ve altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

AA'nın havadan görüntülediği Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşındaki Kerame köyü yakınlarındaki kamplar bölgesinde çadırlarda yaşayan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller, soğuklar ve yağışlarla mücadele ediyor.

"Çadırlara ihtiyacımız var"

Saldırılar sonucu evini terk etmek zorunda kalarak Kerame köyüne gelen Muhammed Jellul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ve Esed rejiminin bir anda düzenlediği barbarca saldırılar sonucu İdlib'in güney kırsalından göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Göç etmek zorunda kalan bir diğer sivil Murhaf Jeddu da "Bu bölgede yaklaşık 50 çadır kent vardı. Esed ve Rusya'nın saldırılarında yerinden edilenlerle birlikte çadırlar doldu, sayılar çok arttı." diye konuştu.