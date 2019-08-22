Son Dakika Haberleri: İdlib'de hava saldırısı
Son Dakika Güncel Haber

İdlib'de hava saldırısı

1 saat önce

Rejime bağlı uçaklar İdlib'in Tel Tukan bölgesi güneyinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 8 numaralı Gözlem Noktası'nın 7,5 kilometre güneybatısındaki bölgeyi vurdu.

İdlib'de hava saldırısı, System.String[]

Rejime bağlı uçaklar İdlib'in Tel Tukan bölgesi güneyinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 8 numaralı Gözlem Noktası'nın 7,5 kilometre güneybatısındaki bölgeyi vurdu. Gözlem Noktası'nda ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinde bir hasar ve zaiyatın olmadığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen ve sivillerle masum insanlara büyük zararlar vererek giderek insanlık dramına dönüşen operasyonlar, Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam ediyor.

Rejim söz konusu mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak yaptığı saldırılara bugün bir yenisini ekledi. Rejime bağlı uçaklar Tel Tukan bölgesi güneyinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 8 numaralı Gözlem Noktası'nın 7,5 kilometre güneybatısındaki bölgeyi vurdu.

Saldırıda Gözlem Noktası'nda ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinde bir hasar ve zaiyatın yaşanmadığı öğrenildi.

İdlib, Masum, Rusya, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile temastayız
Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi Türk Eczacıları Birliği'nden Rekabet Kurumu'nun soruşturma kararına ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:41:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdlib'de hava saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]