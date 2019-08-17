Son Dakika Haberleri: İdlib'de hava saldırısı: 13 sivil hayatını kaybetti
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İdlib'de hava saldırısı: 13 sivil hayatını kaybetti

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde bulanan İdlib'de Rus uçaklarının düzenlediği hava saldısı neticesinde 13 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

İdlib'de hava saldırısı: 13 sivil hayatını kaybetti, System.String[]
Suriye'nin kuzeyinde bulanan İdlib'de Rus uçaklarının düzenlediği hava saldısı neticesinde 13 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre saldırı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Lazkiye'nin Kebine köyüne, İdlib'in Teri, Secne, Rekaya ve Has köylerine düzenlendi.
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Lazkiye, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:48 
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