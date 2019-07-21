İdlib'de hava saldırısı: 9 sivil öldü
1 saat önce
Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, en az 15 sivil yaralandı.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:50 Kaynak: İHA
'de Beşar Esad rejiminin İdlib
'de sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, en az 15 sivil yaralandı. Esad rejimi ve destekçileri İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor. Esad rejimi ve Rusya
'ya ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki yerleşim bölgeline düzenlediği hava saldırılarında 9 sivilin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
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