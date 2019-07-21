Son Dakika Haberleri: İdlib'de hava saldırısı: 9 sivil öldü
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İdlib'de hava saldırısı: 9 sivil öldü

1 saat önce

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, en az 15 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, en az 15 sivil yaralandı. Esad rejimi ve destekçileri İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor. Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki yerleşim bölgeline düzenlediği hava saldırılarında 9 sivilin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
İdlib'de hava saldırısı: 9 sivil öldü
Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:50 Kaynak: İHA
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