Son Dakika Haberleri: İdlib'de hava saldırısı: En az 15 sivil öldü
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İdlib'de hava saldırısı: En az 15 sivil öldü

24 dakika önce

İdlib'de Cuma günü düzenlenen hava saldırılarında en az 15 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib'de hava saldırısı: En az 15 sivil öldü, System.String[]
İdlib'de Cuma günü düzenlenen hava saldırılarında en az 15 sivil yaşamını yitirdi. İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde bir mülteci kampına düzenlenen hava saldırısında dördü çocuk, en az 15 sivil yaşamını yitirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'in güneyindeki Has kasabası yakınındaki bir mülteci kampının Cuma günü vurulduğunu ve bu saldırıda ikisi çocuk 13 sivilin öldüğünü açıkladı. Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, iki çocuk da İdlib'i hedef alan diğer saldırılarda hayatını kaybetti. Gözlemevi, saldırıdan Rus ordusunu sorumlu tuttu.

Beşar Esad rejiminin müttefiki olan Rusya, Şam rejmine bağlı güçlerin İdlib vilayetine yönelik operasyonuna destek veriyor. Esad rejimine bağlı güçler, El Kaide'nin uzantısı olarak görülen Hayat Tahrir el-Şam'ın kontrolündeki İdlib'in ele geçirilmesi için nisan ayında başlattığı operasyonlarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) bölgedeki çatışmalar nedeniyle son üç buçuk ayda 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor. BM, yaşamını yitirenlerin çoğunun Esad rejimine bağlı güçler ve müttefiki Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında öldüğünü belirtiyor. Bölgede yaklaşık 3 milyon sivil yaşıyor. Bunun yanı sıra Esad rejimine karşı savaşan on binlerce militanın da bölgede bulunduğu belirtiliyor.

AFP,dpa,epd/JD,SÖ

(c)

İdlib, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:17 
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