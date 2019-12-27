İdlib'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

İdlib'deki sivillere yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için Malatya ve Kilis'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Malatya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Suriyeli vatandaşlar, cuma namazı sonrası ellerinde dövizlerle geldikleri Soykan Meydanı'nda, İdlib'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Duanın ardından grup adına açıklama yapan Hüseyin Polat, Suriye'de masumların katledildiğini söyledi.

Esed'in Suriye'de bulunan vatandaşlara soykırım yaptığını ve halen devam ettiğini dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Modern dünyanın gözü önünde Suriye halkı yok ediliyor. Daha önce Astana ve Soçi'de İran, Rusya ve Türkiye arasında varılan mutabakata göre Suriye'nin çatışma bölgelerinden gelen masum, silahsız insanların gelip yerleştiği nüfusu 4 milyonu aşmış olan İdlib, çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş ve Türkiye de çatışmaları önleme amaçlı olarak bölgede gözlem istasyonları kurmuştu. Fakat ne Rusya ne de İran mutabakat anlaşmasına uymadıkları gibi özellikle Rusya ve onun desteklediği rejim güçleri, günlerdir İdlib'te silahsız ve savunmasız insanların üzerine karadan ve havadan saldırarak katliama ve kıyıma başladılar. Bu kardeşlerimiz şu soğuk kış şartlarında kendilerine ulaşacak yardımlara muhtaç hale geldiler. Aksi halde hepsi ölümle ve kötü hastalıklarla karşı karşıya bulunmaktadırlar."

Konuşmaların ardından çok sayıda vatandaşın katılımıyla İdlib'te hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

Kilis

Kilis'te Suriye'nin İdlib kentine yönelik saldırılar protesto edildi.

Ellerinde Türkçe, İngilizce ve Arapça, "İnsanlık adına İdlib için ölüm ve dehşete sessiz kalmayalım", "Çocuklar ölmesin", "İdlip ateş altında ve ölümden kaçışları yok", "İdlib ateş altında" yazılı afiş ve pankartlar taşıyan bir grup Suriyeli, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada "İdlib yanıyor", "İdlib'i hissedin", "İdlib'e ses ver" gibi sloganlar atan grup, sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını sürdüren Esed rejimini protesto ederek, bombardımanın artık son bulmasını istedi.

Saldırılarda hayatını kaybedenler için yapılan duanın ardından grup olaysız dağıldı.