İdlib'de her gün 1500 kişiye iftar veriliyor - Son Dakika

İDDEF, Suriye'nin İdlib şehrindeki çadır kentlerde ve inşa ettiği briket evlerde yaşayanlara her iftarda bin 500 kişilik sıcak yemek dağıtıyor.

Ramazan 2020 çalışmalarını 'İyiliğe Dokun' sloganıyla gerçekleştiren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) acil kriz bölgelerindeki faaliyetlerine ağırlık veriyor. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda on yıldır iç savaş içinde yaşam mücadelesi veren Suriyeli sivillerin hayatını Ramazan ayında daha da kolaylaştırmak için çalışmalarına hız veren İDDEF, İdlib'de kurduğu aşevinde pişirilen bin 500 kişilik yemeği her gün çadır kentlere ve briket evlerde yaşayan savaş mağduru halka ulaştırarak, dağıtımını yapıyor.

Açıklamada, "İç savaşın sürdüğü Suriye'de 10 yıldır olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı zor ve mücadeleyle geçiyor. Suriye'deki savaş mağduru siviller için yıl boyunca sürdürdüğümüz yardım çalışmalarını Ramazan ayının bereketiyle genişlettik. Bu kapsamda hayırseverlerin bağışlarıyla hizmete aldığımız aşeviyle, anne baba ve çocukların aile olarak bir sofrada buluşup her gün sıcak yemekle iftar yapmasını sağlıyoruz. Ramazan ayının ilk günüyle birlikte kazanların kaynamaya başladığı aşevinde kesilen kurbanların etleri yemek yapılarak kardeşlerimizin sofrasına ulaşıyor. Aşçılar tarafından pişirilen yemekler titizlikle paketlenerek çadır kentte ve inşa ettiğimiz 106 briket evde yaşam mücadelesi veren savaş mağduru Suriyeli sivillere dağıtılıyor. Yemek pişirme ve dağıtma esnasında koronavirüs nedeniyle her türlü tedbir alınırken maske takılıp eldivenler giyilerek çalışmalar sürdürülüyor. Ramazan ayı boyunca sürecek sıcak yemek dağıtımıyla 40 bin kişi iftarını yapacak" denildi.

"100 AİLEYE HİJYEN PAKETİ VE İÇME SUYU DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Suriye aşevi projesiyle birlikte gıda ve giyim yardımı da yapıldığı belirtilen açıklamada, "Mazlum kardeşlerimize yardım edebilmek, maddi ve manevi yaralarını sarmak ve onlar için bir umut olmak amacıyla iyilik çarşısı projemizi de hayata geçirdik. Bugüne kadar 10 bin kişi mont, pantolon, bot, kazak, atkı, bere, eldiven ve birçok kıyafet alarak mağazadan faydalanırken, iyilik çarşısı hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca briket evlerine yerleşerek sıcak ve rahat yuvalarına kavuşan kardeşlerimiz için kumanya dağıtımı, çadır kentlerde yaşayan 100 aileye hijyen paketi ve içme suyu dağıtımı gerçekleştirdik. Suriye'de iyiliğe dokunmak ve iftar yemeğini mağdur sivillerle paylaşmak isteyen hayırseverler, bağış sayfasından online, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alarak bağış yapabiliyor. Ayrıca İFTAR veya SOFRA yazıp 7230'a sms atarak 10 TL bağışta bulunabiliyor. Suriye'de iyiliğe dokunmak ve iftar yemeğini mağdur sivillerle paylaşmak isteyen hayırseverler, bağış sayfasından online, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alarak bağış yapabiliyor. Ayrıca İFTAR veya SOFRA yazıp 7230'a sms atarak 10 TL bağışta bulunabiliyor." ifadelerine yer verildi.

(İHA)