İdlib'de ihtiyaç sahibi aileler için 50 binden fazla briket ev inşa edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İdlib'de ihtiyaç sahibi aileler için 50 binden fazla briket ev inşa edildi

26.02.2022 11:02

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında bölgeye 50 binden fazla briket ev inşa edildiğini ve 350 bin ihtiyaç sahibinin buralara yerleştirildiğini söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında bölgeye 50 binden fazla briket ev inşa edildiğini ve 350 bin ihtiyaç sahibinin buralara yerleştirildiğini söyledi.

Kınık, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türk Kızılay başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Suriye'nin İdlib bölgesinde 2 yıldır yürütülen kampanyayla ilgili açıklamada bulundu.

"Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında Türk yardım kuruluşlarının da destekleriyle yaptırılan briket evlerle, ailelerin derme çatma çadırlardan sıcak bir yuvaya kavuşmalarının sağlandığını belirtti.

Kınık, brüt 38 metrekarelik 2 odadan oluşan briket evlerin bulunduğu alanlarda sağlık merkezi, okul, sosyal faaliyet merkezleri ve ibadet alanlarının da yer aldığı bilgisini verdi.

Suriye krizinde 11 yılın geride bırakıldığını aktaran Kınık, bu durumun ülke içerisinde büyük yıkıma neden olduğunu ifade etti.

Kınık, Suriye'de yaşanan iç savaşın ülke dışına çıkmak zorunda kalan 6 milyon insanda büyük bir acı bıraktığını anlatarak, özellikle İdlib bölgesinin kırılgan nüfusları barındırdığını dile getirdi.

Türkiye sınırına yakın bölgelerde 4 milyona yakın kişinin barındığını hatırlatan Kınık, şöyle konuştu:

"Nüfusun yaklaşık yarısı evlerini barklarını terk etmiş durumda ve çok sayıda insan İdlib ve kuzey Halep bölgesinde yaşamaktadır. 700'ü aşkın derme çatma çadır kentin bulunduğu İdlib'de artık bu hal sürdürülebilir değil. Karın, soğuğun ve su baskınlarının etkisiyle çamurların içerisinde perişan olan insan manzaralarını her kış görüyorduk. Cumhurbaşkanı'mızın bir talimatı oldu ve bu talimat çerçevesinde bütün sivil toplum kuruluşları AFAD ve bize uluslararası destek veren paydaşlarımızla bir seferberlik başlattık. Daha insani yaşam alanları oluşturuyoruz."

"Bölgede kalıcı eserler bırakıyoruz"

Briket ev çalışmalarının aralıksız sürdüğünü hatırlatan Kınık, "İdlib'de şu ana kadar 50 bini aşkın briket ev tamamlanarak 350 bin civarında insanın, insani şartlarda barınacağı ortam oluşturuldu. Briket evlerle artık köy ve sokak olmaktan çıkan kasaba haline dönüşen mekanlarda insanların geçimlerini sağlayabileceği imkanlar da yaratmaya çalışıyoruz. Bir taraftan meslek edindirme kurslarımız diğer taraftan o bölgelerde gönüllü geri dönüşü destekleyerek tarım ve el sanatları gibi alanlarda üretim yapılması noktasında da birtakım teşviklerimiz var." diye konuştu.

Kınık, İdlib'de briket evlerin yanı sıra sağlık alanında da önemli çalışmalar yürüttüklerine değinerek, "Kızılay olarak bölgede Sağlık Bakanlığı ile beraber 8 hastane, 40 tıp merkezi ve mobil kliniklerden oluşan bir 'sağlık ordusu' barındırıyoruz, bölgede kalıcı eserler bırakıyoruz. 3 bin sağlık personeli bu sistemde çalışıyor. 12 yetimhanemizden 10 bin yetim ve dul istifade ediyor ve bunların sayısını artırmaya çalışıyoruz. Eğitime destek vermeye çalışıyoruz. Ciddi içme suyu altyapısı hasarı olduğu için bu bölgelere Türk Kızılay tankerleri aracılığıyla su taşınıyor." sözlerine yer verdi.

İdlib'de ihtiyaç sahibi aileler için 50 binden fazla briket ev inşa edildi
İdlib'de ihtiyaç sahibi aileler için 50 binden fazla briket ev inşa edildi
İdlib'de ihtiyaç sahibi aileler için 50 binden fazla briket ev inşa edildi

YORUMLAR
500
Türk Kızılay Menteşe Şubesinin 2. olağan genel kurulu Türk Kızılay Menteşe Şubesinin 2. olağan genel kurulu TÜRK KIZILAY'INDAN UKRAYNA'YA 5 TIR YARDIM TÜRK KIZILAY'INDAN UKRAYNA'YA 5 TIR YARDIM

Kızılay, İdlib, AFAD, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib'de ihtiyaç sahibi aileler için 50 binden fazla briket ev inşa edildi - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Artvinli iki kardeş hurdadan araba yaptı! Adını da Lazda koydu! 80 kilometrede 3 litre yakıyor
10:58 Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor!
10:48 15 Temmuz sonrası kayyım atanan Royal Halı'nın Urla'daki taşınmazları satılıyor
10:46 Kiev'de sivillerin yaşadığı apartman bombaların hedefi oldu! İşte o anın görüntüleri
10:44 Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek!
10:43 İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü!
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:28 Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 11:22:16. #1.11#
SON DAKİKA: İdlib'de ihtiyaç sahibi aileler için 50 binden fazla briket ev inşa edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement