İdlib'de ilk Türk-Rus devriyesi icra edildi - Son Dakika

İdlib'de ilk Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.



Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi. - ANKARA