İdlib'de ilk Türk-Rus devriyesi icra edildi - Son Dakika

İdlib'de ilk Türk-Rus devriyesi icra edildi
6 saat önce
İdlib'de ilk Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
İdlib'de ilk Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
(İHA)
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