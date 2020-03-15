İdlib'de ilk Türk-Rus devriyesi icra edildi - Son Dakika
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İdlib'de ilk Türk-Rus devriyesi icra edildi

6 saat önce

İdlib'de ilk Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.

İdlib'de ilk Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.

(İHA)

İdlib'de ilk Türk-Rus devriyesi icra edildi

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
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