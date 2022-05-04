İDLİB'DE İNŞA EDİLEN BRİKET EVLERİN ANAHTAR TESLİM TÖRENİ YAPILDI - Son Dakika

Hatay'da Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan AFAD koordinasyonunda Suriye'nin İdlib bölgesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarmada'da inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreninden sonra Türkiye Diyanet Vakfı, Memur-Sen ve çeşitli derneklerin ortaklaşa yaptığı caminin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Soylu ardından Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) tarafından İdlib Killi bölgesinde kurulan Yetim Köyü'nün açılışını yaptı. Tesisi gezerek oradaki çocuklarla top oynayan Bakan Soylu, daha sonra yetim ailelere anahtar teslimi yaptı. Soylu son olarak, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan ve faaliyette olan Darul Selam Yetimhanesi'ni ziyaret ederek, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı.