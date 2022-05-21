İdlib'de kalp krizi geçirip hayatını kaybeden asker, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Sözleşmeli Piyade Er Atalay Özgüvener (21), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 1 yıl önce sözleşmeli piyade er olarak göreve başlayan Atalay Özgüvener, ilk görev yeri olan İdlib'de önceki akşam saatlerinde duş aldığı sırada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Özgüvener, doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Özgüvener'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Atalay Özgüvener'in cenazesi, baba ocağı Ankara'ya getirildi. Özgüvener için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene baba Özer Özgüvener, anne Kadriye Özgüvener ile aile yakınlarının yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve askeri heyet katıldı. Baba Özgüvener, burada taziyeleri kabul etti. Daha sonra Sözleşmeli Piyade Er Atalay Özgüvener'in cenazesi, askerler tarafından omuzda musalla taşına getirildi. Özgüvener'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)