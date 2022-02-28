İdlib'de kamplardaki çocuklar için zeka oyunları düzenlendi - Son Dakika
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İdlib'de kamplardaki çocuklar için zeka oyunları düzenlendi

28.02.2022 18:26
İdlib'de kamplardaki çocuklar için zeka oyunları düzenlendi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde faaliyet gösteren Menekşe Derneği, zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan çocuklar için zeka oyunları turnuvası düzenledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde faaliyet gösteren Menekşe Derneği, zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan çocuklar için zeka oyunları turnuvası düzenledi.

6 kampta yaşayan 75 çocuğun katladığı etkinlikle çeşitli zeka ve strateji oyunları oynandı.

Yarışmaya katılan 14 yaşındaki Musa Afara, AA muhabirine, mangala oyununda ikinci olduğunu söyledi. Afara, eğitimini tamamlayarak doktor olmak istediğini belirtti.

Reversi oyununda birinci olan 13 yaşındaki Alae Raşit de, oyun oynarken çok hevesli ve heyecanlı olduğunu söyledi. Reşit, "Tek hayalim evimize geri dönüp, eğitimimi tamamlayarak doktor olmak." şeklinde konuştu.

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oyunlar, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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