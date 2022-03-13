İdlib'de kar yağışı binlerce sivilinin yaşadığı 44 kampı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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İdlib'de kar yağışı binlerce sivilinin yaşadığı 44 kampı olumsuz etkiledi

13.03.2022 19:14

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkisini gösteren kar yağışı, yerinden edilen binlerce sivilin yaşadığı 44 çadır kampını olumsuz etkiledi.

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkisini gösteren kar yağışı, yerinden edilen binlerce sivilin yaşadığı 44 çadır kampını olumsuz etkiledi.

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı kamplarda derme çatma çadırlarda kalan binlerce sivilin hayatı kar yağışı nedeniyle daha da zorlaştı.

İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saha ekibinin yaptığı hasar tespit çalışmaları sonucunda binlerce sivilin yaşadığı 44 çadır kampının zarar gördüğü belirlendi." dedi.

-Yardım kuruluşları kamplarda çalışmalarını artırmalı

Hallaj, "İdlib'de insani yardım faaliyeti yürüten kuruluşların, zorla yerinden edilen sivillere yönelik çalışmalarını artırması gerekiyor." dedi.

Tel Minnis Çadır Kampı Müdürü Cemel Abdülmecit de "Sabahın ilk saatlerinden itibaren şiddetli kar yağışı nedeniyle 13'ten fazla çadır yıkıldı." dedi.

Abdülmecit, kampta oluşturulan gönüllü ekibin çadırları yıkılan ailelere yardım ettiğini belirtti.

-"Yakacak bir şeyimiz yok"

Kamp sakinlerinden Edip Akil, çadırların yıkılmaması için 2 saat boyunca çadırların üzerine yağan karı temizlediğini söyledi.

Gecenin çok soğuk geçtiğini ifade eden Akil, "Yakacak bir şeyimiz yok. Çadırlarda yaşayan siviller yoksul. Yardım kuruluşları desteklerini azalttı. Yağışlar nedeniyle yollar kapandı. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz." dedi.

Kamp sakinlerinden Ebu Muhammed de çadırlarının başlarına yıkılacağı endişesi içinde olduklarını söyledi.

Ebu Muhammed, "Yollar kapandı. Ekmek temin etmekte zorlanıyoruz." dedi.

İdlib'de kar yağışı binlerce sivilinin yaşadığı 44 kampı olumsuz etkiledi
İdlib'de kar yağışı binlerce sivilinin yaşadığı 44 kampı olumsuz etkiledi
İdlib'de kar yağışı binlerce sivilinin yaşadığı 44 kampı olumsuz etkiledi

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Suriye, Rusya, İdlib, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib'de kar yağışı binlerce sivilinin yaşadığı 44 kampı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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