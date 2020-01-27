İdlib'de Kasım ayından bu yana yarım milyon insan göç etti - Son Dakika
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İdlib'de Kasım ayından bu yana yarım milyon insan göç etti

6 saat önce

Suriye'de İdlib kenti ve çevresinde rejimin ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle 2019 yılının Kasım ayından bu güne kadar yarım milyon insanın kaçmak zorunda kaldığı bildirildi.

İdlib'de Kasım ayından bu yana yarım milyon insan göç etti, System.String[]

Suriye'de İdlib kenti ve çevresinde rejimin ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle 2019 yılının Kasım ayından bu güne kadar yarım milyon insanın kaçmak zorunda kaldığı bildirildi. Meyzanaz bölgesindeki Birleşmiş Milletler (BM) destekli barınma merkezinin ise saldırı tehlikesi nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejimin ve Rusya'nın hava saldırıları sürerken, bölge halkı saldırılardan kaçmaya devam ediyor. 2019 yılının Kasım ayından bu güne kadar yarım milyon insanın bölgeden kaçmak zorunda kaldığı belirtildi. Öte yandan, son 24 saat içerisinde 21 bin kişinin saldırılar nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk ettikleri bildirildi.

BM DESTEKLİ BARINMA MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Meyzanaz bölgesinde bulunan ve 3 binden fazla sivile ev sahipliği yapan BM destekli barınma merkezi, saldırı tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.


Suriye, Rusya, İdlib, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:01 Kaynak: DHA
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