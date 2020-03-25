İdlib'de kısıtlı imkanlarla koronavirüse karşı tedbir alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de kısıtlı imkanlarla koronavirüse karşı tedbir alınıyor - Son Dakika

İdlib'de kısıtlı imkanlarla koronavirüse karşı tedbir alınıyor

6 saat önce

Beyaz Baretliler (Sivil Savunma), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında sağlık sektörü neredeyse "iflas eden" İdlib ilinin merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon ve halkı bilinçlendirme amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.

İdlib'de kısıtlı imkanlarla koronavirüse karşı tedbir alınıyor, System.String[]

Beyaz Baretliler (Sivil Savunma), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında sağlık sektörü neredeyse "iflas eden" İdlib ilinin merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon ve halkı bilinçlendirme amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.

Sivil Savunma ekipleri, yerli sivil toplum kuruluşlarından Menekşe Derneği'nin katkılarıyla, İdlib kent merkezindeki kamu binalarında, okullarda ve hastanelerde ilaçlama yaptı.

Menekşe Derneği'nin sivil koruma ekip sorumlusu Abdulbaki el-Marri AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Derneğimiz koronavirüse karşı tedbir programlarını en üst seviye çıkardı. Önleyici dezenfeksiyon ve ilk yardım konularında çalışmalarda bulundu." dedi.

Marri, "İdlib merkezde bulunan Saat Kulesi Kavşağı'nda insanlara koronavirüs belirtilerini ve önleyici yöntemleri anlatarak bilinçlendirme faaliyeti düzenledik." diye konuştu.

Sivil Savunma, söz konusu çalışmalara hafta başında başlamış, kent merkezindeki en canlı noktalardan Saat Kulesi Kavşağı, 30. cadde, Kusur ile Cela caddelerinde geniş çaplı dezenfeksiyon yapmıştı.

Gönüllülerden Firas Halife, İdlib'de virüs için tespit kitleri bulunmadığını belirterek, Dünya Sağlık Örgütü'ne yardım çağrısı yapmıştı.

İdlib'de durum

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki İdlib'in kent merkezi ve çevre ilçelerinin nüfusu, 1 milyon 450 bindi. Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin son dönemdeki saldırıları nedeniyle, hem İdlib genelinden kent merkezine, hem de merkezden kuzeye doğru göç meydana gelmişti.

Rejim ve destekçilerinin Mayıs 2019'dan itibaren düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 4 milyon nüfuslu İdlib ilinin önemli ilçeleri rejimin eline geçerken, Ocak 2019'dan bu yana 2 milyona yakın sivil yerinden edildi. 17 Eylül 2018'den (ateşkes için Soçi mutabakatı) bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık 2 bin sivil can verdi.

Rejim bölgesinde tedbirler

Esed rejiminin haber ajansı SANA, hafta başında ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildiğini bildirmişti.

Rejim, dün kontrolündeki bölgelerde 18.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Beşşar Esed, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:50 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı         
16:06
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi         
16:05
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:15
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek         
15:13
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu         
15:06
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu         
14:55
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı         
14:52
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi         
14:51
Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım         
14:49
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi? Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:10:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de kısıtlı imkanlarla koronavirüse karşı tedbir alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]