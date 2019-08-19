İdlib'de konvoyumuza saldırıda 3 sivil öldü, 12 sivil yaralandı (2)
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) unsurlarının, İdlib'deki gözlem noktalarına intikali sırasında Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları 3 hava saldırısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:02 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK
) unsurlarının, İdlib
'deki gözlem noktalarına intikali sırasında Beşşar Esed
rejimine ait savaş uçakları 3 hava saldırısı düzenledi. İdlib'in Maaretiinuman ilçesinin girişinde kaydedilen görüntülerde, savaş uçaklarının askeri konvoyun ilerisindeki bir noktayı hedef aldığı anlar yer alıyor. Rejim uçakları diğer iki saldırıda ise TSK konvoyu ile ona mihmandarlık eden eden Özgür Suriye
Ordusu unsurlarını hedef aldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır." denildi.
Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü Hakkari'de teröristlerin yerleştirdiği EYP infilak etti: 1 sivil hayatını kaybetti Temelli'den, HDP'li belediyelere kayyum atanmasına sert tepki: Sivil darbe