İdlib'de küçük kızın eve dönüş sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de küçük kızın eve dönüş sevinci - Son Dakika

İdlib'de küçük kızın eve dönüş sevinci

32 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'te başarıyla yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejimden temizlenen bölgelerden biri olan el Jine kasabasındaköyüne dönen küçük kızın sevinci böyle görüntülendi birazcıkta olsa tekrar evlerine döndükleri için çok mutlular.

İdlib'de küçük kızın eve dönüş sevinci, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'te başarıyla yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejimden temizlenen bölgelerden biri olan el Jine kasabasında


köyüne dönen küçük kızın sevinci böyle görüntülendi birazcıkta olsa tekrar evlerine döndükleri için çok mutlular - HATAY

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:13 Kaynak: İHA
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