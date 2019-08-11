İdlib'de Kurban Bayramı eda edildi
27 dakika önce
Suriye'nin İdlib kentinde Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı.
Suriye'nin İdlib kentinde Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı. Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın saldırılarının gölgesinde İdlib kırsalı bölgelerinde bulunan Müslümanlar bayram namazını kıldı. Kılınan namazın ardından cami imamı Esad rejiminin saldırılarına karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Müslümanlar, saldırıda hayatını kaybedenler için dualar ederek, birbirleriyle bayramlaştı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:40 Kaynak: İHA
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
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