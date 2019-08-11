Son Dakika Haberleri: - İdlib'de Kurban Bayramı Eda Edildi
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- İdlib'de Kurban Bayramı Eda Edildi

1 saat önce

- İdlib'de Kurban Bayramı eda edildiİDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı.

- İdlib'de Kurban Bayramı eda edildi
İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı.
Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın saldırılarının gölgesinde İdlib kırsalı bölgelerinde bulunan Müslümanlar bayram namazını kıldı. Kılınan namazın ardından cami imamı Esad rejiminin saldırılarına karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Müslümanlar, saldırıda hayatını kaybedenler için dualar ederek, birbirleriyle bayramlaştı.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:14 Kaynak: İHA
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