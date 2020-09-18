İdlib'de Mehmetçiğe destek - Son Dakika

İdlib'de Mehmetçiğe destek
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriyeli vatandaşların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçiğe destek gösterisi yaptığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriyeli vatandaşların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçiğe destek gösterisi yaptığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib'in Atarib meskun mahalinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapan 53 numaralı üs bölgemizin yakınına gelerek kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiğimize destek gösterisi yaptı" denildi.
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