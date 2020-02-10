İdlib'de Mehmetçiğe saldırı: 5 şehit, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de Mehmetçiğe saldırı: 5 şehit, 5 yaralı - Son Dakika

İdlib'de Mehmetçiğe saldırı: 5 şehit, 5 yaralı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen TSK personeline yönelik olarak rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonrasında 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını bildirdi.

İdlib'de Mehmetçiğe saldırı: 5 şehit, 5 yaralı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen TSK personeline yönelik olarak rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonrasında 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını bildirdi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Saldırının gerçekleştirildiği bölgede tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede tespit edilen hedeflere derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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