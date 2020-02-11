İdlib'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü - Son Dakika
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İdlib'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü

6 saat önce

Suriye'de muhalifler İdlib'in Serakib bölgesinde Esad rejimine ait bir helikopteri vurdu.

İdlib'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü, System.String[]

Suriye'de muhalifler İdlib'in Serakib bölgesinde Esad rejimine ait bir helikopteri vurdu. Helikopterin düşme anları ise birçok noktadan kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vurulan helikopterin görüntüsüYere çakılması/ birçok açıdan


Serakib, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:06 Kaynak: DHA
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