İdlib'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü - Son Dakika

Suriye'de muhalifler İdlib'in Serakib bölgesinde Esad rejimine ait bir helikopteri vurdu. Helikopterin düşme anları ise birçok noktadan kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vurulan helikopterin görüntüsüYere çakılması/ birçok açıdan