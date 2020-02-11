İdlib'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü - Son Dakika
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İdlib'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü

6 saat önce

İdlib'de muhalifler rejim helikopterini düşürdüSuriye (DHA) ? Suriye'de muhalifler İdlib'in Serakib bölgesinde Esad rejimine ait bir helikopteri vurdu.

İdlib'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü

Suriye (DHA) ? Suriye'de muhalifler İdlib'in Serakib bölgesinde Esad rejimine ait bir helikopteri vurdu. Helikopterin düşme anları ise birçok noktadan kaydedildi.

İdlib'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü

Serakib, Suriye, İdlib, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:11 Kaynak: DHA
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