İdlib'de muhalifler Serakib'i geri aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'de muhalifler Serakib'i geri aldı - Son Dakika Dünya

İdlib'de muhalifler Serakib'i geri aldı

6 saat önce

İdlib'de Türkiye destekli muhalifler, stratejik önemdeki Serakib ilçesini rejim güçlerinden geri aldı.

İdlib'de muhalifler Serakib'i geri aldı, System.String[]

İdlib'de Türkiye destekli muhalifler, stratejik önemdeki Serakib ilçesini geri aldı.


Ayrıntılar geliyor...

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Serakib, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, Trump'ın elindeki haritada koronavirüse hazır olan ülkeler arasında yer aldı
Coca-Cola İçecek'in net satış geliri 12,25 milyar lira oldu Koronavirüse hazırlıklı mısınız? Erzurum'daki koronavirüs karantinasından ilk görüntüler geldi

Son Dakika Haberleri
14:26 Can Yaman'dan "Beraber yaşayabiliriz" diyen kadın sunucuya cevap
13:42 Burak Yeter'e İtalya'dan anlamlı ödül
13:42 'Çaycı Hüseyin öldü' iddiası ortalığı karıştırdı! İşte gerçekler
13:42 Yılın romantik komedisi 'Fazla Şaapma' oyuncuları bir araya geldi
13:42 Melisa Şenolsun: Çekimler öncesi dinleniyorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 14:57:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de muhalifler Serakib'i geri aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]