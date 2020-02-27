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İdlib'de muhalifler Serakib'i geri aldı
6 saat önce
İdlib'de Türkiye destekli muhalifler, stratejik önemdeki Serakib ilçesini rejim güçlerinden geri aldı.
İdlib'de Türkiye destekli muhalifler, stratejik önemdeki Serakib ilçesini geri aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:33
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