Sular altında kalan mülteci kampında 80 çadır kullanılamaz halde
18.01.2021 12:22
Şiddetli yağışların devam ettiği Suriye'de, İdlib kırsalındaki Kafr Aruq köyünde bulunan mülteci çadırları sular altında kaldı. Kamptaki 80 çadır kullanılmaz hale gelirken, 470 çadır da büyük zarar gördü.
Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib kırsalındaki Kafr Aruq köyü, şiddetli yağışlara teslim oldu. Köyde bulunan mülteci kampı, şiddetli yağışlar nedeniyle sular altına kaldı. Edinilen bilgiye göre kamptaki 80 çadır kullanılamaz hale gelirken, 470 çadır ise yağışlar nedeniyle büyük zarar gördü.
AİLELER KÜÇÜK ÇADIRLARA SIĞINDI
Çadırların kullanılmaz hale gelmesi kamptaki birçok aileye zarar verdi. Aileler, küçük bir çadıra birlikte sığınmak zorunda kaldı. Çadırların yağmur altında kalması sonrası olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi.
Buna göre açıklamada, bölgede etkili olan şiddetli yağış ve kötü hava koşulları nedeniyle kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 50 kişinin grip olduğu belirtildi.
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