- İdlib'de mülteci kampında yangın - Son Dakika

- İdlib'de mülteci kampında yangın
- İdlib'de mülteci kampında yangın Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki El Karameh mülteci kampında çıkan yangın sonucu 8 çadır yanarak, kullanılmaz hale geldi.
- İdlib'de mülteci kampında yangın
İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki El Karameh mülteci kampında çıkan yangın sonucu 8 çadır yanarak, kullanılmaz hale geldi.
Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde Türkiye sınırı yakınında bulunan El Karameh mülteci kampında gaz sızıntısı nedeniyle yangın çıktı. Yangın sonucu 8 çadır alev alev yanarak kullanılmaz hale gelirken, diğer 10 çadırda ise hasar oluştu. Yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:55 Kaynak: İHA
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