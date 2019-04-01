Son Dakika Haberleri: İdlib'de Mülteci Kaplarını Sel Bastı

İdlib'de Mülteci Kaplarını Sel Bastı

57 dakika önce

Suriye Sivil Savunma ekipleri, sel baskınlarının yaşandığı bölgelerde arama kurtarma operasyonu başlattı.

İdlib'de Mülteci Kaplarını Sel Bastı, System.String[]
Suriye Sivil Savunma ekipleri, sel baskınlarının yaşandığı bölgelerde arama kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler şimdiye kadar 5 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, sağanak yağışların ardından selin esir aldığı İdlib'in kuzeyindeki köylerde arama kurtarma çalışmaları başlattı. Bölgedeki mülteci kamplarını olumsuz etkileyen selde, bir aracın sürüklendiği ve 5 kişinin mahsur kaldığı ihbarı geldi. Bölgeye intikal eden sivil savunma ekipleri 5 kişiyi kurtardı. Ekipler sağanak yağışın 48 saatten fazla süredir devam ettiğini duyurdu

Selden etkilenen mülteci kamplarındaki okullar tatil edildi. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:27 Kaynak: İHA

Suriye, İdlib, 3. Sayfa
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