İdlib'de Mülteci Kaplarını Sel Bastı- Çalışmalarda 5 Kişi Kurtarıldı
1 saat önce
- İdlib'de mülteci kaplarını sel bastı Çalışmalarda 5 kişi kurtarıldıİDLİB - Suriye Sivil Savunma ekipleri, sel baskınlarının yaşandığı bölgelerde arama kurtarma operasyonu başlattı.
- İdlib
'de mülteci kaplarını sel bastı
Çalışmalarda 5 kişi kurtarıldı
İDLİB - Suriye
Sivil Savunma ekipleri, sel baskınlarının yaşandığı bölgelerde arama kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler şimdiye kadar 5 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
Suriye Sivil Savunma ekipleri, sağanak yağışların ardından selin esir aldığı İdlib'in kuzeyindeki köylerde arama kurtarma çalışmaları başlattı. Bölgedeki mülteci kamplarını olumsuz etkileyen selde, bir aracın sürüklendiği ve 5 kişinin mahsur kaldığı ihbarı geldi. Bölgeye intikal eden sivil savunma ekipleri 5 kişiyi kurtardı. Ekipler sağanak yağışın 48 saatten fazla süredir devam ettiğini duyurdu
Selden etkilenen mülteci kamplarındaki okullar tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:12 Kaynak: İHA
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