Son Dakika Haberleri: İdlib'de Mülteci Kaplarını Sel Bastı- Çalışmalarda 5 Kişi Kurtarıldı

İdlib'de Mülteci Kaplarını Sel Bastı- Çalışmalarda 5 Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

- İdlib'de mülteci kaplarını sel bastı Çalışmalarda 5 kişi kurtarıldıİDLİB - Suriye Sivil Savunma ekipleri, sel baskınlarının yaşandığı bölgelerde arama kurtarma operasyonu başlattı.

- İdlib'de mülteci kaplarını sel bastı
Çalışmalarda 5 kişi kurtarıldı

İDLİB - Suriye Sivil Savunma ekipleri, sel baskınlarının yaşandığı bölgelerde arama kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler şimdiye kadar 5 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
Suriye Sivil Savunma ekipleri, sağanak yağışların ardından selin esir aldığı İdlib'in kuzeyindeki köylerde arama kurtarma çalışmaları başlattı. Bölgedeki mülteci kamplarını olumsuz etkileyen selde, bir aracın sürüklendiği ve 5 kişinin mahsur kaldığı ihbarı geldi. Bölgeye intikal eden sivil savunma ekipleri 5 kişiyi kurtardı. Ekipler sağanak yağışın 48 saatten fazla süredir devam ettiğini duyurdu
Selden etkilenen mülteci kamplarındaki okullar tatil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:12 Kaynak: İHA

İdlib, Güncel
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