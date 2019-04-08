Son Dakika Haberleri: İdlib'de Okul Yakınına Balistik Füze Düştü

İdlib'de Okul Yakınına Balistik Füze Düştü

34 dakika önce

Suriye'nin kuzeybatısındaki "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düşen balistik füzeler, ilk belirlemelere göre 10'u çocuk, 12 sivili yaraladı.

İdlib'de Okul Yakınına Balistik Füze Düştü, System.String[]
Suriye'nin kuzeybatısındaki "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düşen balistik füzeler, ilk belirlemelere göre 10'u çocuk, 12 sivili yaraladı.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan, Lazkiye kırsalındaki Cisir eş Suğur ilçesinde bir okulunun yakınına balistik füze isabet etti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları ilk belirlemelere göre, 10'u çocuk 12 sivilin yaralandığını bildirdi.

Ekipler, arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Bu arada, muhaliflere ait uçak gözlemevi sosyal medya hesabı üzerinden, "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden fırlatılan üç adet Rus yapımı 120 kilometre menzilli balistik füze, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düştü. Füzelerden ikisi Cisr eş Suğur'a, diğeri Halep'in Handerat ilçesine isabet etti." açıklamasını yaptı.

Rejimin kontrolündeki Handerat ilçesinde İran destekli yabancı terörist grupların da bulunduğu biliniyor.

Rusya, 30 Mart 2015'te müdahale ettiği Suriye'de hava saldırılarını Lazkiye'de bulunan Hımeymim üssünden düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:19 Kaynak: AA

İdlib, Güncel
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