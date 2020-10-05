İdlib'de okullara dezenfekte - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kenti ve kırsalındaki okul, cami, kamu tesisleri, koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı dezenfekte edildi.

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, İdlib kenti kırsalındaki Kafrnoran, El-Jinah, Kafr Karmin ve El-Tawama 'daki camiler, Halep'in batı kırsalındaki Darat Azza şehrinde birçok okul, cami ve kamu kurumlarının sterilize edildiğini belirtti. Koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı yapılan dezenfektan çalışmasında salgının yayılmasını önlemek için binaların temizlendiği belirtildi.