İdlib'de öldürülen Hizbullah militanları Lübnan'da defnedildi - Son Dakika
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İdlib'de öldürülen Hizbullah militanları Lübnan'da defnedildi

34 dakika önce

Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği operasyonlarda öldürülen militanlarını toprağa verdi.

İdlib'de öldürülen Hizbullah militanları Lübnan'da defnedildi, System.String[]

Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği operasyonlarda öldürülen militanlarını toprağa verdi.

Suriye'de yıllardan beri Beşşar Esed rejimi saflarında savaşarak binlerce masum sivili katleden İran destekli Hizbullah militanları, TSK'nın İdlib'de icra ettiği Bahar Kalkanı Operasyonu'nda büyük kayıplar verdi.

Dün akşam itibarıyla Suriye'nin Humus vilayetine bağlı Kusayr beldesinden Lübnan'a getirilen 9 militan için bugün başkent Beyrut'ta tören düzenlendi.

Öldürülen militanların cenazeleri, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösündeki törenin ardından ailelerine teslim edilerek toprağa verildi.

Hizbullah örgütü 2013'ten bu yana ülkedeki iç tepkilere rağmen Esed rejimi saflarında Suriye halkına karşı savaşıyor.

Suriye, Lübnan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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