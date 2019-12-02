Son Dakika Haberleri: İdlib'de pazar yerine saldırı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa İdlib'de pazar yerine saldırı: 1 ölü - Son Dakika

İdlib'de pazar yerine saldırı: 1 ölü

6 saat önce

İdlib'te bir pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

İdlib'de pazar yerine saldırı: 1 ölü, System.String[]

İdlib'te bir pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.


Esad güçleri tarafından İdlib'de bir pazar yerine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına aldı. - İDLİB

İdlib, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:13 Kaynak: İHA
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