Son Dakika Haberleri: İdlib'de pazar yerine saldırı: 1 ölü
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İdlib'de pazar yerine saldırı: 1 ölü

6 saat önce

İdlib'te bir pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

İdlib'te bir pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Esad güçleri tarafından İdlib'de bir pazar yerine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına aldı.

(İHA)

İdlib'de pazar yerine saldırı: 1 ölü

İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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