İdlib'de pazar yerine saldırı: 1 ölü
6 saat önce
İdlib'te bir pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
İdlib'te bir pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
Esad güçleri tarafından İdlib'de bir pazar yerine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına aldı.
(İHA)
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