İdlib'de rejim, havadan saldırdı 17 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
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İdlib'de rejim, havadan saldırdı 17 ölü, 18 yaralı

18 dakika önce

İdlib'de rejim, havadan saldırdı: 17 ölü, 18 yaralıSURİYE'nin İdlib kentinin Ma'arrat Misrin kırsalında, rejim güçlerinin hava saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

İdlib'de rejim, havadan saldırdı 17 ölü, 18 yaralı, System.String[]

İdlib'de rejim, havadan saldırdı: 17 ölü, 18 yaralı

SURİYE'nin İdlib kentinin Ma'arrat Misrin kırsalında, rejim güçlerinin hava saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

İdlib kentinde, dün sabah rejim güçleri tarafından hava bombardımanı düzenlendi. Ma'arrat Misrin kırsalına yönelik hava saldırısında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 17 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaralılar, bölgeye giden sivil savunma ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa KANLI- Eser PAZARBAŞI- Nuri PİR/İDLIB, (DHA)

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:37 Kaynak: DHA
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