Son Dakika Haberleri: İdlib'de rejim saldırılarında 17 sivil öldü

İdlib'de rejim saldırılarında 17 sivil öldü

1 saat önce

Suriye'de Esad rejimi tarafından İdlib'deki yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 17 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İdlib'de rejim saldırılarında 17 sivil öldü, System.String[]
Suriye'de Esad rejimi tarafından İdlib'deki yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 17 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Esad rejiminin İdlib'in farklı noktalarına düzenlediği yoğun hava saldırılarında 5'i çocuk 17 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İdlib ve çevresinde şubat ayından bu yana bombardımanlarını sürdüren Rejim ve Rus ordusu, Nisan ayında saldırılarını yoğunlaştırdı. - İDLİB
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:48 Kaynak: İHA
Beşşar Esed, Suriye, İdlib, 3. Sayfa
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