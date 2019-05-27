İdlib'de rejim saldırılarında 17 sivil öldü
1 saat önce
Suriye'de Esad rejimi tarafından İdlib'deki yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 17 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:48 Kaynak: İHA
'de Esad rejimi tarafından İdlib
'deki yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 17 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Suriye'de Beşar Esad
rejimi ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Esad rejiminin İdlib'in farklı noktalarına düzenlediği yoğun hava saldırılarında 5'i çocuk 17 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
İdlib ve çevresinde şubat ayından bu yana bombardımanlarını sürdüren Rejim ve Rus ordusu, Nisan ayında saldırılarını yoğunlaştırdı. - İDLİB
Yeni Askerlik Sisteminin Personel İçin Avantajları Neler?
Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü
Küçük Evin'in Cenazesini Gören Babası Baygınlık Geçirdi
Seçime 27 Gün Kala Son Anket! İşte İstanbul'da Son Durum