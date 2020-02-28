İdlib'de rejim saldırısı: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı - Son Dakika
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İdlib'de rejim saldırısı: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

İdlib'de rejim saldırısı: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" denildi. - ANKARA

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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