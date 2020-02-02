İdlib'de rejim saldırısı: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de rejim saldırısı: 3 ölü - Son Dakika

İdlib'de rejim saldırısı: 3 ölü

6 saat önce

SURİYE'de, rejim ve destekçisi gruplar tarafından İdlib kenti ile kırsalına yönelik saldırılar sürdürülürken, bugün 3 kişi yaşamını yitirdi, onlarca sivil de yaralandı.

İdlib'de rejim saldırısı: 3 ölü, System.String[]

SURİYE'de, rejim ve destekçisi gruplar tarafından İdlib kenti ile kırsalına yönelik saldırılar sürdürülürken, bugün 3 kişi yaşamını yitirdi, onlarca sivil de yaralandı.

Rejim ve Rusya'ya ait uçaklar tarafından bugün Dadih, Merdih ile Neyreb köylerine, Serakib ilçesi ve Sermin kasabası ile Halep'in Daret İzze ilçesinde yerleşim alanlarına saldırılar yapıldı. Bu saldırılarda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca sivil de yaralandığı belirtildi. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, yaralıların bölgedeki çeşitli hastanelere gönderilerek, tedavilerine başlandığını, bölgede yaralı arama- kurtarma çalışması yapıldığını söyledi.


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:10 Kaynak: DHA
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