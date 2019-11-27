İdlib'de rejim ve Rusya'nın saldırıları sürüyor

Beşşar Esed rejimi, İdlib'de bir hastaneyi hedef alırken, destekçisi Rusya'nın saldırılarında iki sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları, dün gece saatlerinde İdlib'in Kefrenbil ilçesi, Keferruma beldesi, Marrıthırme, Rekaya, Ureynibe, Kirisa ve Has köylerine hava saldırıları düzenledi.

İdlib'in güney kırsalında gece geç saatlerde Kirisa köyüne düzenlenen saldırıda iki sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan Esed rejimi de son 24 saatte İdlib'in güneyinde Kefrenbil ilçesi, Kensafra ve İhsim beldeleri, İblin, Maarzite, Cibala, Bsakal, Nukeyyir, Hazarin ve Fattire köylerine hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda Kefrenbil ilçesinde El Ravda Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi vuruldu. Büyük ölçüde yıkılan hastane kullanılamaz hale geldi.

Ekim başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında yaklaşık 50 bin sivil yerlerinden edildi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.