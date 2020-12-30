İdlib'de rejimden saldırı talimatı - Son Dakika

Suriye rejiminin orduya İdlib bölgesindeki birliklere saldırı için hazırlık yapılması talimatını verdiği iddia edildi.

Bölgedeki kaynaklar, Suriye rejiminin izinleri iptal ettiğini ve 48. Özel Kuvvetler Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Mansur'a yılbaşı gecesi veya sonrasında yapılacak saldırılar için hazırlıklarını tamamlaması talimatı verildiğini belirtti.

Güvenlik kaynakları ise, son günlerde ateşkesi ihlal ederek yapılan hava saldırılarına dikkat çekerek, hava saldırılarının amacının olası saldırı öncesinde sahanın yumuşatılması için yapılmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA