İdlib'de rejimin saldırıları durmuyor - Son Dakika

SURİYE'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e yönelik Esad rejiminin saldırıları devam ediyor. Son olarak varılan Moskova Mutabakatı'na rağmen ihlallerini sürdüren Esad rejimi, kritik öneme sahip Cebel Zaviye bölgesine sık sık hava bombardımanı düzenliyor. Cebel Zaviye bölgesindeki sivil savunma ekipleri, mutabakat ihlali yapan rejimin keşif uçaklarının, tarlalarında hasat toplamaya gidenleri bile hedef aldığını söyledi.

Hama'nın kuzeyinde yer alan Gab Ovası'na komşu sıralı dağların bulunduğu muhaliflerin kontrolündeki Cebel Zaviye bölgesine yönelik rejim saldırıları devam ediyor. Esad rejiminin kritik öneme sahip olan bölgeyi ele geçirerek, diğer köy ve kasabalarda kontrolü sağlamayı amaçladığı Cebel Zaviye'ye yönelik saldırılarının sistematik sürdüğü belirtildi. Bölgedeki birçok köyde yerleşim alanları, hava saldırıları ile hedef alınarak, sivillerin barınmaları engelleniyor. Bölgede yaşayanlar, rejimin, saldırılarıyla köyleri harabeye dönüştürerek, göçe mecbur bırakmayı amaçladığını söyledi. Saldırıların, varılan mutabakatlara rağmen sık aralıklarla sürdüğünü belirten Suriyeli siviller, bunun nedeninin Cebel Zaviye'nin Eriha ilçesi ile İdlib'e uzanan yolda kritik öneme sahip olmasından kaynaklandığını kaydetti.

TARLALARDA HASAT YAPANLARA BOMBARDIMAN Cebel Zaviye bölgesindeki sivil savunma ekiplerinin koordinasyonunu sağlayan Tarık Alluş, rejimin geçmişte olduğu gibi Moskova Mutabakatı'na da uymadığını söyledi. En küçük insan hareketliliğine bile rejim tarafından izin verilmediğini savunan Alluş, "İnsanlar tarlalarındaki meyvelerini toplamaya bile gidemiyor. Çünkü havada sürekli olarak rejime ait keşif uçağı var. Bir noktada hareketlilik tespit edilince o bölge hemen uçaklar ile vuruluyor. Öyle ki arazilerine hasada gidenler bile hedef alınıyor" dedi.Hama'nın kuzeyindeki Gab Ovası'nda kontrolü elinde bulunduran Esad rejimi ve destekçilerinin, Cebel Zaviye bölgesindeki yerleşim alanlarını zaman zaman karadan da topçu atışları ile hedef aldığı belirtildi.

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