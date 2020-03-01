İdlib'de rejimin saldırıları sürüyor - Son Dakika

REJİM karşıtı muhaliflerin son kalesi olan İdlib 'de, rejim güçlerinin bombardımanı sürüyor. Son olarak İdlib kırsalında bulunan Eriha ile Serakib bölgeleri, rejim tarafından bombalandı.

Suriye'nin İdlib kenti, Rusya destekli Esad yönetimi tarafından gece gündüz havadan ve karadan ateş altına alınıyor. Son olarak İdlib kırsalında bulunan Eriha ile Serakib bölgeleri, rejim tarafından bombalandı. Türkiye sınırına göç eden muhaliflerin ve rejim karşıtlarının sığındığı İdlib'in 4 milyon olan nüfusu, göç vermeye devam ederek, 2 milyona kadar düştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Mülteci çadırlarının yanına atılan bomba

Anons

İdlib yakınlarında yapılan bombardımanlar

Anons

Bombaların düştüğü yerler

Genel ve detay görüntüler

- İdlib