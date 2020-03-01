İdlib'de rejimin saldırıları sürüyor - Son Dakika
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İdlib'de rejimin saldırıları sürüyor

6 saat önce

REJİM karşıtı muhaliflerin son kalesi olan İdlib'de, rejim güçlerinin bombardımanı sürüyor.

İdlib'de rejimin saldırıları sürüyor, System.String[]
REJİM karşıtı muhaliflerin son kalesi olan İdlib'de, rejim güçlerinin bombardımanı sürüyor. Son olarak İdlib kırsalında bulunan Eriha ile Serakib bölgeleri, rejim tarafından bombalandı.

Suriye'nin İdlib kenti, Rusya destekli Esad yönetimi tarafından gece gündüz havadan ve karadan ateş altına alınıyor. Son olarak İdlib kırsalında bulunan Eriha ile Serakib bölgeleri, rejim tarafından bombalandı. Türkiye sınırına göç eden muhaliflerin ve rejim karşıtlarının sığındığı İdlib'in 4 milyon olan nüfusu, göç vermeye devam ederek, 2 milyona kadar düştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mülteci çadırlarının yanına atılan bomba

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İdlib yakınlarında yapılan bombardımanlar

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Bombaların düştüğü yerler

Genel ve detay görüntüler


- İdlib
Serakib, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:15 Kaynak: DHA
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