İdlib'de rejimin saldırıları sürüyor - Son Dakika

İdlib'de rejimin saldırıları sürüyor

Mustafa KANLI- Mehmet Mucahit CEYLANİDLİB, (DHA) - REJİM karşıtı muhaliflerin son kalesi olan İdlib'de, rejim güçlerinin bombardımanı sürüyor. Son olarak İdlib kırsalında bulunan Eriha ile Serakib bölgeleri, rejim tarafından bombalandı.

Suriye'nin İdlib kenti, Rusya destekli Esad yönetimi tarafından gece gündüz havadan ve karadan ateş altına alınıyor. Son olarak İdlib kırsalında bulunan Eriha ile Serakib bölgeleri, rejim tarafından bombalandı. Türkiye sınırına göç eden muhaliflerin ve rejim karşıtlarının sığındığı İdlib'in 4 milyon olan nüfusu, göç vermeye devam ederek, 2 milyona kadar düştü.