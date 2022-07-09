İdlib'de rejimin yerinden ettiği siviller bir bayrama daha evlerinden uzakta girdi (3)

Kamplardaki siviller ise mescide dönüştürülen çadırlarda namaz için saf tuttu.

Yoksulluk ve iç savaşın gölgesinde bayramı karşılayan siviller, bayram namazı için camilere akın etti. İdlib'deki bazı meydanlarda da toplu bayram namazı kılındı.

Suriye 'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Beşşar Esed rejimi güçlerince zorla yerinden edilerek çadırlarda yaşamak zorunda kalan siviller, Kurban Bayramı 'nı bu yıl da evlerinden uzakta karşıladı.

Muş'ta evlat nöbetindeki anneler bir bayrama daha gözü yaşlı giriyorBayramı evlat hasretiyle karşılayan annelerin kelimeleri boğazlarında...

Kaynak: AA

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